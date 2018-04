L’artisanat et l’art culinaire marocains à l’honneur à la foire des cultures amies de Mexico

dimanche, 15 avril, 2018 à 9:40

L’OEA peut user d’instruments relatifs à la protection des droits de l’homme au Venezuela et parvenir à une solution démocratique à la crise dans le pays, a poursuivi le chef d’État brésilien, en exprimant l’espoir que le prochain Sommet des Amériques se déroule dans une “région prospère, démocratique et plus unie”.