Le Festival international ”Sonora” s’invite à Essaouira

mardi, 19 juin, 2018 à 22:04

Essaouira – Le Festival International ”Sonora”, un événement éclectique, d’une journée, dédié à encourager et à donner de la visibilité aux femmes compositeurs et auteurs-compositeurs, a eu lieu mardi à la place ”Al Khaïma”, au coeur de l’ancienne médina d’Essaouira, dans une ambiance festive et bon enfant.