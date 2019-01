Les directeurs de publication appelés à tenir compte des dispositions légales relatives aux droits d’auteur (ministère)

samedi, 12 janvier, 2019 à 16:19

Cette reproduction sans l’obtention d’une autorisation préalable du titulaire des droits est passible des sanctions prévues par la législation relative aux droits d’auteur et droits voisins, rappelle samedi le ministère dans un communiqué, soulignant que la reproduction aux fins d’illustration et d’usage non commercial dans le cadre de l’enseignement, ainsi que toute forme d’illustration se référant à la source pratiquée conformément aux techniques et à la déontologie journalistiques, sont exclus de ces sanctions.