“Love Brand Morocco 2022”: Les Impériales consacrent les marques et les personnalités les plus aimées des Marocains en 2022

jeudi, 22 septembre, 2022 à 20:25

Casablanca – Les résultats de l’étude “Love Brand Morocco 2022”, réalisée par Imperium, qui révèle les marques et les célébrités les plus aimées des Marocains ont été annoncés, mercredi à Casablanca, lors de la première soirée de l’événement Les Impériales 2022.

La première journée de conférences, panels et débats de l’événement “Les Impériales”, s’est clôturée, mercredi, par la traditionnelle Soirée Love Brand, qui révèle les marques et les célébrités, dont les influenceurs, les plus aimées des Marocains, indique un communiqué des organisateurs, notant que ces gagnants ont reçu leur Trophée Love Brand, sur la scène des Impériales

Au total, 211 célébrités ont été citées, avec, dans le Top 20, le footballeur marocain Achraf Hakimi, Taha Essou, Hassan El Fad, Rachid El Ouali, Kawtar Bamo, Elgrande Toto, Badr Hari, Choumicha, Khalid Sheriff, Rachid Allali, Cheb Khaled, Amine Aouni, Leila Hadioui, Douzi, Amine Raghib, Ridouan Ramdani, Asma Lmnawar, Houda Saad, Asmaa Beauty et Hicham Masrar, ajoute la même source.

Quant aux marques, souligne le communiqué, nous retrouvons dans le classement les marques internationales les plus aimées par les Marocains : Samsung, Orange, Nike, Adidad et Iphone Apple. Tandis que les marques marocaines les plus aimées sont Inwi, Maroc Telecom, Marjane, CIH et Afriquia.

Ces résultats sont issus de l’étude réalisée par Imperium, sur un échantillon de 3500 personnes, selon la méthode des quotas, appareillé aux données du Haut Commissariat au plan (HCP). Les données ont été cumulées tout au long du déroulement de l’enquête de terrain, déployée sur 6 villes, à savoir Casablanca, Rabat et Salé, Tanger, Fès et Marrakech, représentant 55% de la population urbaine marocaine.

L’étude Love Brand vise à mettre à la disposition des agences, des annonceurs, des marques et des professionnels, les marques préférées et les célébrités les plus aimées par les Marocains, conclut le communiqué.