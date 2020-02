“L’urgence africaine”, diagnostic de l’économie du continent par l’ancien ministre togolais Kako Nubukpo, présenté à Rabat

jeudi, 27 février, 2020 à 17:38

Rabat – L’ouvrage intitulé “L’urgence africaine: changeons le modèle de croissance”, un diagnostic de l’économie du continent par l’ancien ministre togolais, Kako Nubukpo, a été présenté jeudi à Rabat lors d’une rencontre organisée à l’initiative du think thank marocain Policy Center for the New South (PCNS).