M. Mohamed Brini invité le 16 juillet du Forum de la MAP sur le thème de l’indépendance de la presse entre le mythe et la réalité

mercredi, 10 juillet, 2019 à 16:00

Rabat- M. Mohamed Brini, écrivain et journaliste, sera le mardi 16 juillet l’invité du forum de la MAP sur le thème de l’indépendance de la presse entre le mythe et la réalité.

Ce Forum, qui s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres organisées en commémoration du 60-ème anniversaire de la MAP, sera l’occasion d’aborder l’évolution de l’indépendance de la presse au Maroc et le respect de la déontologie de la profession.

La rencontre mettra également l’accent sur la relation entre l’indépendance de la presse et l’amélioration du climat de la pratique journalistique dans un univers marqué par la diversité des publications.

Cinquième du genre après celles animées par le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Laaraj, et les anciens ministres de la Communication, MM. Mohamed Nabil Benabdellah, Khalid Naciri et Mustapha El Khalfi, cette rencontre sera diffusée en direct via MAP-Live sur le site “mapexpress.ma” et sur les comptes de la MAP sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

La traduction simultanée vers trois langues, le français, l’espagnol et l’anglais, sera assurée lors de cette rencontre, qui aura lieu au siège de l’Agence à Rabat à partir de 09H30.

Le Forum de la MAP est un espace de débat sur les questions d’actualité aux plans politique, économique, culturel et social. Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons y sont conviés.