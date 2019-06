Mawazine-2019 : Les rythmes du flamenco submérgent le somptueux site de Chellah

mercredi, 26 juin, 2019 à 9:20

— Par Aimad OUHAKKI —

Rabat- La chanteuse espagnole Alba Molina a livré, mardi soir, un concert d’exception sur la scène du site historique de Chellah emportant le public du festival Mawazine-Rythmes du monde dans une aventure musicale mettant à l’honneur le flamenco et la musique des gitans.

Accueillie chaleureusement dès son entrée sur scène par une standing ovation du public, Alba Molina a ouvert le bal par une chanson intitulée “Dime si has mentido alguna vez” (Dis-moi si tu as déjà menti). Ce registre interprété par la chanteuse espagnole est un mélange de musique folklorique arabe et andalouse exprimant à la fois le chagrin et la joie.

Accompagnée par la guitare de l’excellent Joselito Acedo, la fille du célèbre duo espagnol Lole Montoya et Manuel Molina (connus sous les noms de Lole et Manuel) a proposé un spectacle de flamenco riche d’émotions et chargé d’histoire où elle a interprété des chansons célébrant l’amour, la vie, la solidarité et la nature.

Alba Molina a profité de cette occasion pour exprimer son plaisir de participer à cet événement artistique et son affection pour le Maroc, un pays connu par sa culture, ses monuments historiques et la richesse de sa gastronomie.

La chanteuse espagnole a également rendu hommage à son père en reprenant une sélection de ses chansons notamment “Vente conmigo”, “Rio del Guadalquivir” et “Todo es color”. Alba Molina est passée, avec beaucoup d’émotions et de compassion, de faire le deuil de son père à chanter l’Andalousie, ses monuments historiques et sa splendeur.

Emporté par le rythme flamenco et la voix exceptionnelle de la chanteuse Alba Molina interprétant un poème intitulé “Mi niño”, le public de la scène de Chellah a découvert la splendeur et la noblesse de la musique gitane et des rythmes de flamenco.

Le site historique de Chellah, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, invite les festivaliers (du 21 au 29 juin) à une série de concerts placés sous le thème “De Bénarès à Jerez” et promet de nombreuses surprises avec de la musique de peuple originaire de l’Inde, l’Afghanistan, l’Iran, la Turquie et l’Espagne.

Le festival Mawazine-Rythmes du Monde est devenu indéniablement un rendez-vous incontournable des férus de musique et de rythmes au Maroc et dans les quatre coins du monde. Le festival offre, pendant neuf jours, une programmation riche et inédite regroupant des artistes de renom du répertoire marocain, africain, oriental et occidental.