Mise en œuvre d’une convention pour la sauvegarde du patrimoine archéologique

mardi, 15 janvier, 2019 à 16:09

Rabat-Le ministère de la Culture et de la Communication (département de la culture) a annoncé avoir entamé la mise en œuvre d’une convention de financement de projets de sauvegarde du patrimoine archéologique à travers la restauration et la valorisation des sites archéologiques de Lixus, Volubilis, Zilil et Chellah pour un montant de 2 millions d’euros