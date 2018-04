“Oujda capitale de la culture arabe”, un événement qui met en exergue les réalisations du Royaume dans le domaine culturel

lundi, 16 avril, 2018 à 11:17

La décision du conseil de la ligue des États arabes de soutenir la candidature marocaine à l’organisation du Mondial 2026 “confirme les relations étroites et les nombreux liens qui unissent les États arabes et vient les renforcer et les consolider, pour servir leurs intérêts et réaliser leurs vœux et leurs espoirs”.