Rabat: appel à l’élaboration d’un “Code déontologique” favorisant l’accès des femmes journalistes aux postes de décision

mercredi, 7 décembre, 2022 à 17:18

Rabat – Les participantes au 4ème colloque des “femmes journalistes des agences de presse arabes” ont appelé à l’élaboration d’un “Code déontologique” garantissant aux femmes journalistes l’accès aux postes de décision dans les Agences de presse arabes, à hauteur d’au moins 25%, dans une optique de parité.

Lors de la clôture des travaux du colloque, abrité par l’Agence marocaine de presse (MAP) les 5 et 6 décembre et portant sur “l’accès des femmes journalistes exerçant dans les Agences de presse arabes aux postes de décision”, les femmes journalistes ont recommandé l’approbation du Code déontologique par les directeurs des Agences de presse arabes lors du prochain Congrès de la Fédération des Agences de presse arabes (FANA).

Ce Code déontologique, ont-elles assuré, permettra aux femmes journalistes une présence plus influente au sein de ces institutions médiatiques, notamment dans les sphères de décision, renforçant ainsi leur rôle dans la performance de ces Agences, leur contribution au développement de la scène médiatique en général ainsi que leur lutte pour promouvoir les droits des femmes et la culture de l’égalité des sexes.

Les participantes ont également souligné, durant cette rencontre organisée par la FANA en collaboration avec l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et ONU-femmes, que le Code devrait garantir un pourcentage d’au moins 25% de femmes journalistes parmi le nombre total de journalistes recrutées chaque année par les Agences de presse arabes, ainsi que la représentation des femmes journalistes dans toutes les délégations participant au congrès de la FANA.

A cet égard, les participantes venues du Maroc, de la Palestine, de l’Arabie Saoudite, du Sultanat d’Oman, du Koweït et du Soudan, ont plaidé pour l’organisation de sessions de formation pour les femmes exerçant dans les Agences de presse arabes, leur permettant de s’enquérir de la présence féminine dans ces institutions médiatiques et des spécificités de chacune d’elles, et de s’ouvrir aux expériences de femmes pionnières dans ce domaine.

Le colloque, qui a vu la participation de deux journalistes de la MAP, illustre la complémentarité des rôles joués par les deux sexes dans les organes de presse et a été l’occasion de présenter aux femmes journalistes arabes le Comité de la parité, créé en 2019 à l’initiative de la MAP comme une matérialisation de son engagement pour la parité et de sa reconnaissance de la valeur de la composante féminine au sein de son capital humain.

Ce Comité est un mécanisme institutionnel qui suit et évalue, annuellement, le taux de réalisation de la parité au sein des différents organes de l’Agence et œuvre pour que la femme ait les mêmes droits que l’homme, tout en apportant des réponses aux problématiques liées à ce sujet, en plus d’émettre des avis et des suggestions visant à améliorer les compétences des cadres féminins exerçant dans le corps journalistique et administratif de l’Agence.

Organisé par la FANA, ce colloque vise à approfondir la réflexion sur les questions relatives au travail des femmes dans les institutions médiatiques, notamment au sein des instances décisionnelles, outre le partage d’expertises entre les femmes journalistes exerçant dans les Agences de presse arabes.

Le programme de ce colloque comprenait une visite de l’exposition et du Musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO, ainsi que des ateliers animés par des femmes journalistes, notamment Sanaa El Aji sur “les femmes journalistes entre stéréotypes, plafond de verre et création du changement”, Fatima Ifriqui sur “la présence des femmes journalistes dans les institutions médiatiques comme décideurs et créatrices de contenu” et et Nadia Abram sur “la femme journaliste dans l’Agence de presse, expériences féminines croisées”.