Rabat: la diversité culturelle du monde arabe célébrée par l’ICESCO

lundi, 16 mai, 2022 à 16:08

Rabat – L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a organisé, lundi à Rabat, une manifestation culturelle et gastronomique à l’occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.