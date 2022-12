Rabat: les nouveaux éléments inscrits au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

samedi, 3 décembre, 2022 à 17:52

Rabat – Voici les quatre éléments inscrits au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, lors de la 17ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, tenue du 28 novembre au 03 décembre 2022 à Rabat, sous la présidence du Maroc:

1- Italie ; Belgique ; Croatie ; Chypre ; France – Tocatì, un programme partagé pour la sauvegarde des jeux et sports traditionnels

Lancé par l’Associazione Giochi Antichi, Tocatì (« à ton tour ») est à la fois un festival et une plateforme rassemblant des communautés, des groupes et des individus qui pratiquent des jeux traditionnels en Italie, en Belgique, en Croatie, à Chypre et en France. Les mesures de sauvegarde de Tocatì associent explicitement les jeux et les sports traditionnels aux valeurs du patrimoine culturel immatériel, en mobilisant des milliers de joueurs, de bénévoles, d’amateurs et d’acteurs des médias et en sensibilisant à l’existence du patrimoine culturel immatériel ainsi qu’aux risques qui y sont liés.