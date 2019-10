Réunion à Marrakech pour la finalisation du projet d’un Musée dédié au Patrimoine immatériel à la place Jamaâ El Fna

lundi, 21 octobre, 2019 à 13:33

Rabat – Une réunion pour la finalisation du projet de création d’un Musée dédié au Patrimoine immatériel au cœur de la place Jamaâ El Fna, s’est tenue dimanche à Marrakech, en présence des parties concernées par ce projet, a indiqué lundi la Fondation nationale des musées (FNM).

La réunion, à laquelle ont pris part MM. Mehdi Qotbi, Président de la FNM, Karim Kassi-Lahlou, Wali de la Région de Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine, Président de la même Région, Mohamed Larbi Belcaid, Maire de la ville et Moulay Hafid Elalamy, en sa qualité de mécène, intervient suite à la signature en mai dernier d’une convention de partenariat relative à la création et à la gestion d’un musée du Patrimoine immatériel à ce lieu emblématique de la culture, ajoute le communiqué, précisant que ce projet, qui s’inscrit dans l’esprit artistique et culturel de Jamaâ El Fna, prendra place dans l’ancien édifice de Bank Al-Maghrib.

Le nouveau musée, qui devrait ouvrir ses portes au public dans les mois à venir, accueillera un nombre important de visiteurs, grâce à sa vocation et sa localisation qui constituent un prolongement de la culture vivante de la célèbre place, a affirmé la même source, relevant que la ville de Marrakech, capitale de la culture africaine en 2020, renforcera ainsi son rayonnement à l’échelle internationale, grâce à ce nouvel espace qui s’ajoutera à une offre muséale riche et diversifiée.