Rhamna : Découverte de sites archéologiques vieux de milliers d’années

lundi, 26 juin, 2023 à 21:59

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami et le second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof, ont souligné l’importance du renforcement de la coordination parlementaire bilatérale et multilatérale.