Safi : Coup d’envoi du 19è festival national d’Al- Aita organisé à distance

mardi, 22 septembre, 2020 à 23:11

Safi- Le coup d’envoi du 19è Festival national d’Al- Aita, une édition organisée à distance cette année, en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-19, a été donné mardi.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle et artistique a été marquée par une présentation sur cet art ancestral, ses racines historiques et ses différents genres et styles disséminés à travers le Royaume.