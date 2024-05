SIEL : Remise des prix aux lauréats du concours “Couleurs d’Al-Qods”

jeudi, 16 mai, 2024 à 23:56

Rabat – La cérémonie de remise des prix aux gagnants de la 5ème édition du concours “Couleurs d’A-Qods” a eu lieu, jeudi à Rabat, dans le cadre du 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Ce concours, organisé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en collaboration avec l’Académie régionale de l’Éducation et de la Formation de la région de Fès-Meknès et la Direction de l’éducation et de l’enseignement à Al-Qods, constitue un rendez-vous annuel qui réunit des élèves marocains avec leurs pairs des écoles palestiniennes d’Al-Qods.

L’objectif de cette compétition, organisée sous le thème “Al Qods, centre de l’histoire et de la civilisation humaine”, est de célébrer la ville sainte et de perpétuer ses éléments de beauté à travers des exercices de dessin et de coloriage.

Ainsi, dans la catégorie des “Prix de Mérite”, le premier prix a été attribué à l’élève Marwa Tawahri du lycée Touria Al-Saqqat à Fès. Le deuxième prix a été partagé entre l’élève Hamza Makar de l’école privée “La Typique” à Al-Hajeb, et l’élève Youssef Bosta du lycée Mohammed El-Fassi à Fès. Le troisième prix a été remporté respectivement par l’élève Safaa Fannan du lycée 20 Août à Taounate, et l’élève Hanaa Daoud du lycée Moulay Ali Cherif à Sefrou.

D’autre part, dans la catégorie des “Prix d’Encouragement à l’Excellence”, les écoles Al-Hassan II, Al-Motran et l’Académie Arabe, affiliées à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement à Al Qods, ont eté récompensées.

Dans la catégorie des “Prix d’Encouragement”, les lauréats sont l’institution “Heb El Melouk” à Sefrou, le lycée Hassan I à Moulay Yaâcoub, le lycée Ibn Khaldoun à Taza, ainsi que le lycée Al-Dakhla à Meknès.

A cette occasion, le directeur par intérim de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salim Echarkaoui, a indiqué que cette édition a vu la participation de 161 établissements éducatifs de la région de Fès-Meknès à tous les niveaux de la compétition, dont 118 établissements publics et 43 établissements privés, avec un total de 643 œuvres artistiques.

Il a ajouté que le jury a sélectionné 53 œuvres pour la phase de compétition, parmi lesquelles 31 tableaux ont été choisis pour la liste restreinte, parmi lesquels 9 ont été primés.

Ainsi, M. Echarkaoui a précisé que le concours “Couleurs d’Al-Qods’ représente un exercice éducatif mûr auquel participent des artistes marocains talentueux, des professeurs d’art des clubs et des professionnels de l’art, ainsi que des enseignants spécialisés dans le dessin, la peinture et l’esthétique.

“Cela nous a permis d’élargir la portée du concours et de renforcer son rayonnement pour répondre à notre volonté collective de promouvoir la culture artistique et de cultiver le goût esthétique chez les élèves des écoles primaires et secondaires, dont l’âge varie entre 9 et 14 ans”, a-t-il souligné.

Il a noté que cette orientation sera renforcée dans les années à venir grâce au soutien apporté à l’agence par le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, qui veille à suivre les activités de cette institution entournée de la Haute Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a souligné que le concours “Couleurs d’Al-Qods” vise à ancrer les valeurs de tolérance et de coexistence, ainsi qu’à accroître la sensibilisation à l’importance de la question palestinienne chez les apprenants, à travers la créativité artistique autour de la ville d’Al-Qods.

À cet égard, il a noté que le concours, organisé en collaboration avec le ministère par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, est une initiative louable qui mérite éloges et reconnaissance, précisant qu’il offre une opportunité aux élèves de mettre en valeur leurs talents et d’exprimer leur attachement à la ville d’Al-Qods, à travers notamment les dessins et les couleurs, tout en investissant l’art de la peinture pour mettre en lumière les spécificités religieuses et culturelles de cette ville.

Il a également mis en avant la centralité d’Al-Qods dans la conscience nationale marocaine, incarnée de manière évidente par la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI en tant que Président du Comité Al-Qods. Il a, à cet égard, mis en exergue les efforts de SM le Roi pour préserver le caractère singulier d’Al-Qods comme ville multi-religieuse et symbole de coexistence pacifique.

De son côté, le directeur de l’école Hassan II à Al-Qods, Alaeddine Abou Shkhidem, a souligné que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a soutenu, pendant environ un quart de siècle de son travail, le processus éducatif dans la ville, sur instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Il a indiqué que l’agence n’a jamais hésité au cours de ces années à placer le secteur de l’éducation à Al-Qods parmi ses principales priorités, grâce à des programmes de partenariat avec la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement à Al-Qods.

Dans ce contexte, il a également rappelé que 10 écoles de la direction ont été sélectionnées récemment pour bénéficier de travaux de restauration, de réhabilitation, d’équipement et de la création de clubs environnementaux, afin d’améliorer la qualité de l’environnement éducatif à Al-Qods.

A cette même occasion, une convention de partenariat a été signée entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, visant à renforcer la coopération entre les deux parties dans l’organisation du concours “Couleurs d’Al-Qods”.

De même, un protocole d’accord a été également signé entre l’Agence et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Marrakech-Safi concernant l’organisation de la sixième édition de ce concours.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif participe à la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre, qui se poursuit jusqu’au 19 mai, au Pavillon du Dôme du Rocher, en tant que titre emblématique de sa présence au Salon, en partenariat et en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Ce pavillon, d’une superficie de 90 m², a été conçu avec une fusion entre le caractère authentique marocain et un style palestinien évoquant certains éléments de la mosquée Al-Aqsa, en particulier son dôme doré imposant, créant ainsi un espace intégré et intelligent pour accueillir les jeunes et les adultes.