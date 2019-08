Tanger: Remise des prix aux gagnants du programme “Wlad lhawma”

dimanche, 4 août, 2019 à 14:45

Tanger – Le programme “Wald lhawma” s’est clôturé, samedi à la place Bab El Marsa de Tanger, avec la remise des prix aux gagnants des huit compétitions littéraires, artistiques et sportives auxquelles ont participé plus de 15.000 jeunes talents tangérois.

Organisé par la Direction régionale de la jeunesse et des sports de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en collaboration avec la Wilaya de la région et d’autres partenaires institutionnels, ce programme, le premier de son genre dans la région, vise à aider les jeunes à prendre confiance en leurs talents et à contribuer à l’animation des quartiers de la ville.