M. Ramid expose à Genève les avancées accomplies par le Maroc dans le domaine des droits de l’homme

mardi, 25 février, 2020 à 17:16

Genève – Le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, a mis en avant, mardi à Genève, les avancées et réalisations importantes accomplies au Maroc sur la voie de la consécration des droits de l’homme et de la consolidation de l’édifice démocratique dans le Royaume.