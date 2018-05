Parution de deux ouvrages sur le traitement des prisonniers et la prévention de la torture

mardi, 22 mai, 2018 à 14:58

Rabat – Le Centre d’études en droits humains et démocratie (CEDHD) a publié deux nouveaux ouvrages, “Le guide du traitement des prisonniers et de la prévention de la torture: engagements internationaux, législations et mécanismes nationaux”, et “Textes sur le traitement des prisonniers et la prévention de la torture: législations nationales et instruments et normes internationaux”.