La 6ème édition du Forum International des TPE, les 4 et 5 novembre à Dakhla

jeudi, 20 octobre, 2022 à 19:34

Dakhla – La 6ème édition du Forum International des très petites entreprises (FITPE) se tiendra, les 4 et 5 novembre à Dakhla, sous le thème “Le rôle des TPE marocaines d’ici et d’ailleurs dans le développement économique et social du Maroc”.