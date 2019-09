Abu Dhabi : Coup d’envoi du 24ème Congrès mondial de l’énergie avec la participation du Maroc

lundi, 9 septembre, 2019 à 17:32

Abu Dhabi – Les travaux du 24ème Congrès mondial de l’énergie se sont ouverts, lundi à Abu Dhabi, avec la participation de responsables gouvernementaux et d’experts venus des quatre coins du monde.

Le Maroc prend part à cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 12 courant, avec une délégation conduite par le directeur de l’électricité au ministère de l’énergie, des mines et du développement durable, Zoubair Idrissi Moulay Abdellah.

Cette 24ème édition réunira plus de 15.000 visiteurs venus des Emirats arabes unis et d’ailleurs, dont plus d’une soixantaine de ministres. Une exposition prévue à cette occasion et qui s’étendra sur une superficie de 35.000 mètres carrés rassemblera, quant à elle, plus de 200 exposants provenant de quelque 150 pays.

Le Congrès mondial de l’énergie, qui se tient pour la première fois au Moyen-Orient, réunira cette année plus de 300 orateurs autour de séminaires et de tables-rondes.

De même, plus de 80 sessions auront lieu pendant le Congrès et porteront sur l’ensemble du spectre énergétique, y compris le pétrole et le gaz, l’électricité, le charbon, l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables, ainsi que les transports, l’efficacité énergétique, les finances, les investissements, le conseil et bien d’autres secteurs.

Le Congrès prévoit également plus de 30 événements parallèles, notamment des ateliers et des tables-rondes. L’une des principales manifestations parallèles est la “Start Up Energy Transition – 100 (SET100)”, qui réunira les 100 meilleures start-ups internationales présentant les produits et services les plus innovants en matière de lutte contre le changement climatique et d’efficacité énergétique.