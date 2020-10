Activité économique: La note de conjoncture du HCP en 10 points-clés

mardi, 6 octobre, 2020 à 13:44

Casablanca – Voici les dix points-clés de la note de conjoncture du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative au troisième trimestre 2020 et aux perspectives pour le quatrième trimestre:

1. Compte tenu d’un abaissement de 5,2% de la valeur ajoutée hors agriculture et d’une contraction de 5,8% de celle de l’agriculture, l’activité économique enregistrerait une baisse de 5,5% au quatrième trimestre 2020, en variation annuelle, au lieu d’une hausse de 2,3% à la même période de l’année précédente.

2. Au T3-2020, l’allègement des mesures de confinement aurait permis un léger redressement de l’activité et la baisse de la croissance aurait été moins prononcée qu’au trimestre précédent. L’économie nationale aurait régressé de 8,7%, au lieu de -14,9%, au T2-2020.

3. Le déficit commercial des biens et services, en volume, se serait allégé de 10,2%. Les exportations, moins pénalisées par le contexte extérieur et les mesures sanitaires restrictives, auraient baissé de 16,9% en variation annuelle, alors que les importations de biens et services, en volume, auraient diminué de 15,4%.

4. La baisse de la demande intérieure se serait légèrement atténuée au 3ème trimestre de 2020. La consommation des ménages aurait fléchi de 10,8%, en variation annuelle. Cette évolution serait, particulièrement, attribuable à une légère reprise des dépenses des ménages en biens manufacturés, notamment d’habillement et d’équipement, ainsi que celles de transport et de restauration.

5. Les prix à la consommation se seraient redressés de 0,7%, après avoir quasiment stagné au trimestre précédent. Cette évolution aurait résulté d’une augmentation de 0,9% des prix des produits alimentaires, reflétant la hausse des prix des produits frais et, dans une moindre mesure, de l’augmentation de ceux des tabacs, intervenue au mois d’août 2020, à la suite de la hausse des droits d’importation.

6. La masse monétaire aurait évolué au rythme de +8,1% au T3-2020, après +7,5% un trimestre auparavant, en glissements annuels. Le besoin de liquidité des banques aurait continué de se creuser, suite à la hausse de la monnaie fiduciaire.

7. Les créances sur l’économie auraient poursuivi leur progression depuis le début du confinement. Leur encours aurait augmenté de 6,5%, au troisième trimestre 2020, au lieu de +5,8% au deuxième trimestre.

8. Le marché des actions aurait continué d’afficher des variations baissières importantes, en lien avec le recul quasi général enregistré au niveau des résultats comptables semestriels des sociétés cotées.

9. Le contexte international aurait été moins pénalisant pour l’économie nationale au T3-2020, avec la levée partielle des restrictions de déplacements et l’amélioration progressive de l’activité au niveau mondial. Des signes favorables de reprise seraient apparus dans les principaux pays avancés, après une baisse de 12,1% de la croissance en zone euro et de 9,1% aux Etats-Unis, au deuxième trimestre 2020.

10. Au niveau du commerce mondial, les échanges internationaux auraient gagné un peu d’élan au troisième trimestre 2020. Bénéficiant d’un léger regain de dynamisme des importations des principaux partenaires commerciaux, la demande mondiale adressée au Maroc se serait améliorée de 9,3% par rapport au deuxième trimestre.