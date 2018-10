Agriculture, développement rural, eaux et forêts: plus de 15,8 MMDH consacrés aux investissements en 2019

mardi, 30 octobre, 2018 à 18:57

Rabat – Un budget de plus de 15,8 milliards de dirhams (MMDH) a été alloué pour financer les investissements dans les secteurs de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts au titre de l’année 2019, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.