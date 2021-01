AMSSNuR: Signature d’une convention pour la dématérialisation des demandes relatives aux sources de rayonnements ionisants

mardi, 12 janvier, 2021 à 20:09

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a signé, récemment, une convention de partenariat pour la dématérialisation, via PortNet, des demandes d’autorisation d’importation, d’exportation ou de transit des sources de rayonnements ionisants, ainsi que l’échange des résultats de contrôle.