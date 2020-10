Attijariwafa bank décroche le titre “Top Performer RSE” de l’année

vendredi, 9 octobre, 2020 à 21:19

Casablanca- Le groupe Attijariwafa bank (AWB) a été désigné “Top Performer RSE” en 2020, pour la 4è année consécutive, par le leader européen de la notation extra-financière, Vigeo Eiris.

Ce palmarès récompense les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, dont les démarches de responsabilité sociétale sont les plus avancées et ayant ainsi obtenu les meilleurs scores selon le référentiel de Vigeo Eiris pour leur capacité à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur système de management, fait savoir AWB dans un communiqué.