Benguérir: Le Groupe OCP accompagne plus de 30 Startups

vendredi, 29 mai, 2020 à 16:52

Benguérir (Province de Rehamna) – à travers son programme “Act4Community”, accompagne et appuie, plus de 30 Startups locales, et ce en coordination avec la préfecture de la province de Rehamna.

Ainsi, l’équipe “Act4Community” accompagne les jeunes entrepreneurs dans la définition de leurs projets, en leur prêtant assistance en matière des démarches administratives de mise en place de l’entreprise et en les appuyant pour le lancement de leurs propres projets.

Ce soutien se traduit également à travers une aide financière pour la création de l’entreprise et l’acquisition des d’équipements de base pour le lancement du projet, ainsi que l’alimentation en électricité et en eau potable des locaux.

Cette initiative qui consacre l’appui des jeunes entrepreneurs, a permis de créer 30 postes d’emploi direct, dont trois Startups.

Parmi les projets soutenus figurent, la production des sacs plastiques, l’installation de marbre et de plâtre, l’industrie métallurgique, le soudage et l’électricité.

Les bénéficiaires de cette opération ont suivi huit sessions de formation par les bénévoles du programme “Act4Community” dans plusieurs domaines, dont le soudage, l’industrie métallurgique, les normes de sécurité sanitaire et la gestion et le management.