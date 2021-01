Le CAM lance sa 1ère agence Al Filahi Cash adossée à un relais digital

lundi, 11 janvier, 2021 à 12:21

Rabat – Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a inauguré, vendredi dernier à Témara, la première agence du nouvel établissement de paiement du Groupe Al Filahi Cash (AFC) en présence du président du directoire du groupe, Tariq Sijilmassi.

Cette agence, première d’un lot de 50 points de vente en cours de développement, acte le déploiement opérationnel de Al Filahi Cash, établissement de paiement du Groupe Crédit Agricole du Maroc, récemment lancé, indique le Groupe dans un communiqué.

Cet établissement vise une diversification des offres de services et produits du Groupe afin d’accompagner le développement de l’économie nationale dans le monde rural et périurbain et ce à travers l’inclusion financière, a précisé la même source, notant qu’AFC, offrira ainsi, toute la panoplie de produits et services proposés par un établissement de paiement, notamment l’exécution des opérations de transfert de fonds depuis et vers toutes les agences Al Filahi Cash et agences Crédit Agricole du Maroc, l’ouverture de comptes de paiements et les dépôts et retraits en espèces sur un compte de paiement.

Il s’agit également de l’exécution des opérations de paiement (commerçants, factures, taxes et impôts, recharges téléphoniques), l’exécution des opérations de transferts nationaux et internationaux et de mise à disposition depuis un compte de paiement vers un GAB ou en espèces ainsi que les opérations de change.

Le groupe fait, en outre, savoir que Al Filahi Cash représente un véritable trait d’union entre le monde urbain et rural, un acteur d’inclusion financière digitale de taille et un outil important pour le développement économique du monde rural.

En effet, le réseau commercial d’Al Filahi Cash, qui cible une clientèle principalement rurale et périurbaine, couvrira les zones périurbaines et rurales à forte démographie et à faible couverture en points de vente bancaires, les périphéries des principales grandes villes du Maroc et les régions éloignées et ce en parfaite adéquation avec la mission de service public du Groupe. L’ensemble du réseau fonctionnera selon les normes les plus strictes en termes de mesures sanitaires préventives.

Al Filahi Cash optera pour une stratégie d’implantation commerciale, basée sur une très forte synergie avec le dispositif important du Groupe Crédit Agricole du Maroc, fait savoir la même source, précisant que son réseau commercial sera basé sur des agences en propre qui seront adossées à des Relais Digitaux.

Et d’ajouter que le Relais digital est un espace de self-service bancaire permettant aux clients et non clients de réaliser plusieurs opérations bancaires en toute autonomie.

En plus de la présence physique couvrant le territoire national, il était naturel pour Al Filahi Cash de s’inscrire dans la dynamique digitale du Groupe à travers son application mobile “Filahi Pay” qui offre à sa clientèle un parcours sécurisé, intuitif et simple à utiliser, a indiqué la même source.

Cette application gratuite offre divers parcours à ses clients couvrant tous les services depuis l’ouverture de compte, plafonnée à 200 dhs, jusqu’à la réalisation des opérations de paiement, de transferts et de mises à disposition d’une manière instantanée et en temps réel 24h/7j.