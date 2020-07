Casablanca: Présentation d’une machine 100% marocaine pour la fabrication de masques de protection

mercredi, 8 juillet, 2020 à 19:45

Casablanca – Une machine de production des masques de protection à double lanière auriculaire conçue et fabriquée par une équipe d’industriels et d’ingénieur marocains, sous le pilotage du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, a été présentée mercredi à Casablanca.