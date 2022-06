CDG Prévoyance/Al Barid Bank/Barid Cash: une convention pour l’ouverture du réseau d’agence Barid Cash aux clients de CDG Prévoyance/CNRA/RCAR

Casablanca – CDG Prévoyance, en charge de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), Al Barid Bank et Barid Cash, ont procédé le mardi 31 mai, à la signature d’une convention de partenariat visant l’ouverture du réseau d’agences Barid Cash aux clients de CDG Prévoyance/CNRA/RCAR.

Inscrite dans la continuité de la stratégie de CDG Prévoyance soutenant la politique de proximité entre la CNRA et le RCAR avec le citoyen, ce partenariat permet aux clients l’accès au réseau de Barid Cash, qui compte plus de mille agences réparties sur l’ensemble du territoire, indique un communiqué de CDG prévoyance.

La signature de cette convention vient étoffer les différents canaux développés par CDG Prévoyance, notamment les espaces clients, le centre d’appel, l’espace web, les applications mobiles et les solutions digitales par les offres de services pouvant être accomplis au niveau du réseau Barid Cash notamment l’édition et la remise des attestations, le dépôt des dossiers, le contrôle de vie des usagers, la gestion de l’immatriculation et l’inscription aux régimes et programmes gérés par CDG Prévoyance/CNRA/RCAR, le paiement de prestations ainsi que l’activation des solutions digitales.