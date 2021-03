Commerce: Accord de partenariat pour la mise en place d’un incubateur de startups

mardi, 23 mars, 2021 à 14:24

Rabat – Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P), pour la mise en place d’un incubateur et accélérateur de startups dans le secteur du commerce, “Moroccan Retail Tech Builder” (MRTB).