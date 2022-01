Coup d’envoi de la plateforme “Intaliq by CGEM” pour les entrepreneurs

jeudi, 27 janvier, 2022 à 20:57

Casablanca – La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a donné, jeudi à Casablanca, le coup d’envoi de la plateforme “Intaliq By CGEM” dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs marocains dans la création, le développement et la gestion de leurs sociétés.