Entreprises/Investissements : le FM6I lance “CapAccess”, un produit de dette subordonnée

mardi, 5 mars, 2024 à 16:11

Casablanca – Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) a lancé, mardi, “CapAccess” qui est un nouveau produit de dette subordonnée pour faciliter le financement des investissements des entreprises marocaines.

“Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) organisent la cérémonie de signature des conventions de coopération entre le FM6I, les banques de la place et Tamwilcom pour le déploiement d’un produit de dette subordonnée dénommé ‘CapAccess’ en faveur des entreprises marocaines”, indique un communiqué du Fonds, précisant que ce produit sera disponible à compter du 2 avril 2024 auprès des banques partenaires.

Ces banques se chargeront de la distribution de ce produit et assureront le rôle d’interlocuteur unique des entreprises tout au long du processus de mise en place du prêt et de son remboursement, précise la même source. Les critères d’éligibilité au produit et les modalités de sa mise en place sont d’ores et déjà disponibles auprès de ces banques.

L’objectif principal de cette initiative vise à soutenir les entreprises marocaines porteuses de projets d’investissement viables mais ne disposant pas du niveau de fonds propres requis par les banques, explique le FM6I, ajoutant que “CapAccess” vient offrir une nouvelle source de financement jumelée à la dette bancaire, suivant un ratio de 2/3 de crédit senior bancaire et de 1/3 de crédit subordonné “CapAccess”.

En outre, le FM6I fait savoir que le produit est assorti de conditions avantageuses pour les entreprises marocaines à travers des modalités souples de mise en place, une tarification compétitive, une période de grâce et une durée allongées. L’accès à ce nouveau produit est également cumulable avec les subventions d’investissements dont pourraient bénéficier les entreprises.

Ainsi, un fonds de dette dénommé “Fonds CapAccess” a été créé pour porter l’ensemble des crédits subordonnés qui seront octroyés suivant ce mécanisme. La gestion de ce fonds a été confiée à Tamwilcom en vue d’assurer l’interface avec les banques partenaires et un suivi rigoureux de cette activité.

Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement ambitionne de dédier une enveloppe de 4 milliards de dirhams (MMDH) au “Fonds CapAccess” avec pour objectif de catalyser un montant d’investissement de 15 MMDH sur un horizon de 4 ans.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la mission du FM6I de promouvoir l’investissement privé, la création d’emplois et le développement durable et inclusif.

Né d’une concertation avec les opérateurs économiques, ce produit vient compléter l’offre bancaire actuelle en vue de faciliter l’accès au financement pour les entreprises.

La mise en place du produit “CapAccess” a été soutenue par une forte adhésion du secteur bancaire, matérialisée par la signature de 11 conventions de coopération avec les banques partenaires.