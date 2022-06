Forsa Academy désormais généralisée à l’échelle du Royaume (Ministère)

jeudi, 30 juin, 2022 à 19:28

Rabat – La formation e-learning du programme “Forsa” est désormais généralisée au niveau des 12 régions du Royaume, a annoncé, jeudi, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

“En ligne avec l’objectif d’atteindre la vitesse de croisière du programme FORSA dans le courant de la semaine du 27 juin, la formation e-learning du programme Forsa est généralisée au niveau des 12 régions. Les premiers groupes d’apprenants, accompagnés de leurs incubateurs, commencent aujourd’hui leur formation sur https://academy.forsa.ma/”, indique le ministère dans un communiqué.

Le programme “FORSA” repose sur un accompagnement rapproché du porteur de projet et s’appuie sur la formation e-learning comme méthode innovante pour démocratiser l’accès aux notions clés de l’entrepreneuriat.

La formation sur la plateforme “Forsa Academy” est accessible à différentes catégories d’apprenants, quel que soit leur niveau d’instruction et de maturité entrepreneuriale, à travers un langage adapté au contexte local et richement illustré. Cette accessibilité s’étend aussi aux personnes rencontrant des difficultés sensorielles grâce au sous-titrage de l’ensemble des vidéos en Français et en Arabe classique.

Le parcours académique se décline en 10 modules qui mènent les apprenants d’un niveau de sensibilisation à un niveau de mise en application dans leur projet entrepreneurial, fait savoir le communiqué, notant que ces modules traitent notamment des qualités personnelles de l’entrepreneur, de la définition des besoins du marché, de la connaissance du client, des ressources clés, du calcul des coûts et des formes juridiques.

La plateforme Forsa Academy est également un outil de suivi des apprenants par leurs incubateurs à travers la mise à disposition d’outils pédagogiques et d’évaluation. Elle se veut aussi ludique pour encourager les apprenants à avancer dans leur apprentissage grâce à un système de points, de badges et de certificats.