Forum économique Maroc-Arabie Saoudite : Focus sur les opportunités d’investissement

mardi, 4 octobre, 2022 à 19:37

L’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC) a annoncé mardi avoir délivré 10 autorisations d’exercice des activités de transformation et de fabrication du cannabis, ainsi que de commercialisation et d’exportation du cannabis et de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.