La gestion intégrée de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture permettra de réaliser le développement durable (M. Baraka)

lundi, 27 juin, 2022 à 20:05

Tanger – La gestion intégrée de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture permettra d’assurer l’efficacité et de réaliser le développement durable, a souligné, lundi à Tanger, le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka.