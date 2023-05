“GITEX AFRICA Morocco” : appel au renforcement de la coopération dans le domaine de la cybersécurité (panel)

mercredi, 31 mai, 2023 à 18:57

Marrakech – Le chef de la cybersécurité du gouvernement des Émirats arabes unis, Mohamed Al Kuwaiti a appelé, mercredi à Marrakech, au renforcement de la coopération dans le domaine de la cybersécurité, pour lutter contre toutes les attaques numériques.

Intervenant lors d’un panel autour de “L’élaboration d’une stratégie de cybersécurité efficace”, organisé dans le cadre de “GITEX AFRICA Morocco”, le responsable a affirmé que cet évènement d’une grande ampleur constitue une opportunité pour établir des liens avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème du high-tech.

Dans ce sens, il a mis en avant l’importance de renforcer la collaboration et le travail en commun dans le domaine de la cybersécurité, notamment à l’ère où les nouvelles technologies se développent rapidement, et ce dans l’objectif de contrer de manière proactive et efficace toutes les menaces, et protéger la sphère numérique des pays.

Évoquant les potentialités du développement du secteur de la high-tech en Afrique, M. Al Kuwaiti a fait savoir que le continent dispose de grands atouts pour se lancer comme il se doit dans ce domaine, notamment la force d’innovation des jeunes qui contribuent à la transformation digitale de l’Afrique.

Il a, en outre, relevé que “GITEX AFRICA Morocco” organisé pour la première fois au Royaume témoigne des grandes avancées réalisées par le Maroc en matière de développement numérique, notant qu’il permettra aussi d’ériger le pays en particulier et l’Afrique en général sur l’échiquier des grands marchés du numérique et de promouvoir l’innovation technologique en Afrique.

La cérémonie d’ouverture de cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par la présence, notamment du Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, de la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, du ministre d’État de l’Intelligence artificielle des Émirats Arabes Unis, Omar Sultan Al Olama, du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, du Directeur général de l’Agence de développement digital (ADD), Mohamed Drissi Melyani, ainsi que d’autres personnalités.

Portée par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, cette rencontre réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.