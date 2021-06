Le “HUAWEI Band 6” rassemble des fonctionnalités clés pour une utilisation quotidienne

mardi, 22 juin, 2021 à 17:41

Casablanca – Le dernier bracelet intelligent de Huawei, le “HUAWEI Band 6″ rassemble des fonctionnalités clés pour une utilisation quotidienne.

Ainsi, ce nouveau bracelet intelligent de Huawei apporte tout le suivi méticuleux de la condition physique comme la surveillance de la SpO2 toute la journée et un grand écran AMOLED pour tout voir dans un appareil wearable pouvant durer jusqu’à 2 semaines entières, indique Huawei dans un communiqué.

Lorsqu’on réfléchit au concept d’un bracelet, il existe généralement une école de pensée, un simple appareil portable qui suit toutes sortes d’indicateurs de condition physique et relaie les données à une application ou à un service sur un smartphone connecté. Les fabricants n’avaient jamais pensé à ajouter des écrans plus grands et fonctionnels ou des fonctionnalités de santé plus intégrées, que l’on trouverait plus couramment dans les montres intelligentes à part entière, souligne l’entreprise, ajoutant que Huawei comble cet écart avec son nouveau Huawei Band 6.

Le Huawei Band 6 sera commercialisée au Maroc à partir du 26 Juin au prix de 699 dirhams. Il est disponible dans les deux stores de Huawei au Morocco Mall et à Zerktouni, dans les plateformes e-com HuaweiMall et HuaweiShop, ainsi que tous les magasins agréés Huawei, note la même source.

Surveillance de la SpO2 toute la journée

La surveillance de la SpO2 fait essentiellement référence au taux d’oxygène dans le sang du porteur, qui est en soi un indicateur de santé important. La baisse de ces niveaux peut entraîner de la fatigue, mais des baisses prolongées peuvent avoir des effets néfastes sur la santé à long terme. Les trackers de fitness et les montres connectées sont aujourd’hui capables de suivre ces niveaux, mais il s’agit souvent d’une fonctionnalité qui doit être activée séparément, ce que les utilisateurs ne feraient que s’ils ne se sentaient pas bien.

Huawei, connu pour être centré sur la santé de l’utilisateur dans la conception des fonctionnalités du produit, avait cette fonctionnalité dans ses premiers appareils wearable, mais la fait monter d’un cran sur le Huawei Band 6 en le faisant fonctionner constamment en arrière-plan. L’avantage est que les utilisateurs bénéficient d’une surveillance continue 24h/24 et 7j/7 de leurs niveaux de SpO2, générant même une alarme lorsque les niveaux d’oxygène dans le sang sont bas.

Mais ce n’est pas tout, car le Huawei Band 6 suit également d’autres indicateurs de santé clés. Par exemple, une fréquence cardiaque précise est surveillée avec Huwaei TruSeenTM 4.0, HUAWEI TruSleepTM pour le suivi du sommeil et HUAWEI TruRelaxTM pour la mesure et la gestion du stress.

Grand écran plein écran Amoled de 1,47”

Les bracelets intelligents ne sont pas vraiment connus pour leurs écrans. Huawei a décidé de changer ça avec un écran Amoled de 1,47 pouce à part entière, s’attaquant à certains des principaux problèmes couramment rencontrés avec les bracelets intelligents. La taille de l’écran est encore complétée par sa conception intégrée sans lunette, ce qui lui confère un rapport écran/corps de 42%.

Ce grand écran n’est pas seulement de grande taille, mais apporte également une interactivité semblable à celle d’un smartphone, avec de simples balayages, tandis que sa qualité globale des couleurs permet aux riches animations de vraiment ressortir. En plus de cela, Huawei a également utilisé un bouton physique sur le côté, permettant non seulement d’interagir plus facilement, mais également de supprimer les éléments d’affichage excessifs pour un affichage Full View plus immersif.

Une autre préoccupation avec les appareils portables est d’avoir un autre appareil à charger ou de s’inquiéter de la durée de vie de la batterie. Les appareils portables ne sont pas toujours les meilleurs en la matière, mais Huawei a implémenté dans le Huawei Band 6 une durée de vie prolongée de la batterie de 2 semaines complètes sur une seule charge, même avec toutes les fonctions de suivi de la santé et de la condition physique en cours d’exécution. Non seulement cela le rend plus pratique à utiliser, mais évite également d’avoir à le recharger tous les deux jours.

Suivi de la condition physique et conseils

En parlant de fitness, l’un des principaux objectifs d’un bracelet intelligent est de garder un œil sur les entraînements et de suivre toutes les données nécessaires pour calculer et évaluer les performances. Le Huawei Band 6 garde cela à l’esprit et intègre des fonctionnalités et des fonctionnalités de suivi que les amateurs de fitness et de sport aimeraient et apprécieraient au quotidien. Par exemple, le Huawei Band 6 est livré avec jusqu’à 96 modes d’entraînement qui sont automatiquement détectés et suivis pour obtenir les données les plus précises.

En plus de cela, l’algorithme Huawei TruSportTM analyse en profondeur les capacités d’exercice de l’utilisateur en fonction de la variabilité de la fréquence cardiaque et des données d’exercice et fournit des évaluations détaillées telles que les niveaux d’apport en oxygène, le temps de récupération et les effets de l’entraînement, pour une approche plus scientifique et efficace de l’entraînement.

Tout cela est complété par une gamme de fonctionnalités intelligentes, qui incluent des notifications pour les appels et les messages entrants, le contrôle de la lecture de musique et un déclencheur à distance pour contrôler l’appareil photo du smartphone connecté.

Verdict final

Avec le Huawei Band 6, Huawei a réussi à résoudre certains des principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs qui optent pour les bracelets intelligents, apportant des fonctionnalités solides qui en font un excellent choix pour les utilisateurs quotidiens et les amateurs de fitness. Il offre également aux utilisateurs une expérience de montre intelligente complète, sans avoir à en payer le prix, ce qui le rend également beaucoup plus conviviale sur le portefeuille.