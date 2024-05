Les entreprises industrielles, maillons essentiels des chaînes de valeur (M. Mezzour)

vendredi, 24 mai, 2024 à 0:05

Casablanca – Les entreprises industrielles sont des maillons essentiels des chaînes de valeur et des moteurs de la croissance, de la création d’emplois et de l’innovation, a indiqué jeudi à Casablanca le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.