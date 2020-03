Les établissements de soins “dispensés” d’accord préalable de prise en charge

vendredi, 20 mars, 2020 à 16:54

Casablanca – La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, vendredi, que les établissements de soins, relevant des secteurs publics et privés, sont dispensés des demandes d’accord préalable pour la prise en charge des prestations admises en tiers payant, suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par les autorités compétentes.

“Considérant la situation exceptionnelle relative à la pandémie Covid-19 et la déclaration par le pays de l’état d’urgence sanitaire et de restriction de la circulation à compter du vendredi à 18H00, la CNSS, consciente de la nécessité de garantir l’accès aux prestations de l’Assurance Maladie pendant cette période, porte à la connaissance de l’ensemble des établissements de soins, relevant des secteurs publics et privés, qu’ils sont dispensés des demandes d’accord préalable pour la prise en charge des prestations admises en tiers payant”, lit-on dans un communiqué de la Caisse.

A cet effet, les établissements sont appelés à consulter l’éligibilité de leurs patients à l’Assurance maladie obligatoire (AMO) en consultant le portail “Prestataires de Soins” mis à leur disposition, fait savoir le communiqué.

Le remboursement des soins dispensés aux assurés et bénéficiaires disposant de la couverture AMO gérée par la CNSS se fera sur présentation de la facture accompagnée des pièces justificatives habituelles, à l’exception de l’Accord de prise en charge, précise la même source.

Cette mesure exceptionnelle concernera l’ensemble des hospitalisations encours et à venir ainsi que les cas pour lesquels la réponse de la CNSS n’a pas pu être récupérée par les établissements concernés, poursuit-on.

Pour toute information ou éclaircissement, la CNSS invite à contacter les numéros de téléphones suivants: 0802033333 ou 0802007200.