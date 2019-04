L’expérience marocaine en matière de gestion de l’eau potable “essentielle pour l’Afrique”

lundi, 1 avril, 2019 à 23:18

Le Comité régional des parcours pastoraux a tenu, lundi au siège de la préfecture de Chtouka Ait Baha, une réunion consacrée notamment à l’examen du phénomène de la transhumance pastorale et des différentes mesures légales prises pour garantir une meilleure gestion de ce secteur, plus particulièrement au niveau de la sensibilisation et de l’intervention préventive.