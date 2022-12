M. Bensouda: L’Etat doit adapter son rôle aux nouvelles réalités économiques et sociales

vendredi, 16 décembre, 2022 à 21:19

Rabat – L’Etat doit adapter son rôle et ses missions aux nouvelles réalités économiques et sociales, tout en s’appuyant sur des institutions, des lois et des règles formelles, a indiqué, vendredi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda.