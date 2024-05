Le Maroc et l’Australie, des puissances mondiales en devenir en matière d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert (Ambassadeur)

jeudi, 23 mai, 2024 à 23:37

Rabat – Le Maroc et l’Australie sont des puissances mondiales en devenir en matière d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert, a indiqué jeudi à Rabat, l’ambassadeur de l’Australie au Royaume, Michael Cutts.

Intervenant lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la fête nationale de l’Australie “Australia Day 2024”, M. Cutts a mis en avant les liens solides entre l’Australie et le Maroc, dont les relations diplomatiques fêtent cette leur 47ème anniversaire.

Aussi, le diplomate australien a rappelé la collaboration agissante entre les entreprises marocaines et australiennes dans le cadre des objectifs ambitieux de transition énergétique et de décarbonation.

Dans une déclaration à la MAP, il a affirmé que le partenariat de l’Australie avec le Maroc pour une économie verte et le développement d’un écosystème de l’hydrogène vert “est un choix stratégique”.

Par ailleurs, il a mis en avant l’importance géostratégique que le Royaume accorde aux pays africains, saluant à cet égard l’Initiative Atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui vise à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.

Pour sa part, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali a indiqué que cette journée est une occasion pour réitérer l’excellence des relations diplomatiques, commerciales et culturelles entre le Maroc et l’Australie.

Mme Benali a souligné l’excellence des partenariats entre Rabat et Canberra, qui continuent à se développer avec succès, mettant en avant l’importance de l’intégration du Maroc dans les marchés mondiaux de l’énergie.

“Ce sont des partenariats qui s’inscrivent dans une vision commune et dans une stratégie commune entre les deux pays pour décarboner les industries en vue de s’aligner avec les stratégies nationales”, a dit la ministre.

“Australia Day 2024” a connu la participation de plus de 300 invités, dont de hauts responsables marocains, des membres éminents des communautés d’affaires australiennes et marocaines, des acteurs de la société civile et des ONG, ainsi que des diplomates accrédités à Rabat.