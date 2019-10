Marrakech : Ouverture de la 19è Conférence annuelle de l’OADA

vendredi, 18 octobre, 2019 à 10:29

Marrakech – Les travaux de la 19è Conférence annuelle de l’Organisation Arabe pour le développement Administratif (OADA) se sont ouverts, jeudi à Marrakech, avec la participation d’un parterre de hauts responsables, d’experts et de spécialistes en provenance de 14 pays arabes.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 19è Conférence annuelle est initiée par l’OADA en coopération avec le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, sous le thème “les prérequis de l’instauration des infrastructures intelligentes dans les pays arabes pour la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD) à l’horizon 2030”.

Intervenant à l’ouverture des travaux de ce grand conclave, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a affirmé que conscient du rôle du progrès technologique et informatique et de l’importance de l’intelligence numérique dans la réalisation du développement durable, le renforcement et la mise à niveau des infrastructures de base, le Maroc en a fait une orientation structurelle placée au coeur de toutes les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, sociales, économiques et environnementales.