Microsoft Maroc et l’UM6P signent un protocole d’accord pour soutenir les étudiants, les startups et les PME

jeudi, 24 novembre, 2022 à 13:32

Casablanca – Microsoft Maroc vient de signer un protocole d’accord avec l’Université Mohammed Polytechnique VI (UM6P) visant à fournir aux étudiants développeurs, aux startups et aux Petites et Moyennes Entreprises Marocaines (PME) du contenu de formation, ainsi que des ressources et des compétences technologiques.

Cette collaboration permettra à de multiples publics d’accéder encore plus facilement à de nouvelles technologies, de même qu’elle offrira aux startups et aux PME la possibilité d’acquérir de précieuses compétences en matière de numérisation, indique un communiqué conjoint de Microsoft et UM6P.

Les étudiants de l’UM6P bénéficieront d’un programme de formation fourni par Microsoft

Microsoft mettra en place un programme de formation qui sera entièrement dédié aux développeurs et qui sera disponible à partir de la plateforme Microsoft Azure. Un tel programme sera dispensé pour les étudiants de l’UM6P et également pour les étudiants de 12 autres universités Marocaines et Africaines.

Microsoft et l’UM6P mettront conjointement en place une nouvelle filière générale de codage qui tirera parti de l’expertise pédagogique de 1337 et de celle de Microsoft afin d’atteindre un public d’apprenants encore plus large, et ce aussi bien au Maroc que dans d’autres pays Africains.

En gardant à l’esprit les défis auxquels les jeunes diplômés sont souvent confrontés sur le marché du travail, ce programme s’intéressera à l’employabilité en fournissant aux jeunes les moyens nécessaires pour intégrer sereinement le marché de l’emploi.

Les startups marocaines seront également bénéficiaires de ce programme

Afin de permettre aux startups d’atteindre encore plus de croissance, Microsoft et l’UM6P fourniront un soutien technologique et une aide à la croissance aux startups de l’UM6P startup campus “StartGate”.

Cette collaboration fournira aux startups incubées à StartGate des outils et des moteurs qui leur permettront d’accéder encore plus facilement à la technologie, aux marchés et aux investisseurs, tout en mettant l’accent sur les startups qui ont un impact social, ainsi que sur les startups fondées par les femmes.

Le programme pour les startups permettra de fournir aux startups un accès au Founders Hub de Microsoft for Startups, de donner aux startups ayant un impact social un accès libre au programme Microsoft Entrepreneurship for Positive Impact, de donner du pouvoir aux startups grâce à une série de masterclasses sur la croissance, la durabilité et les sujets liés aux femmes fondatrices et d’offrir aux startups la possibilité d’attirer davantage d’investisseurs et de clients.

Soutien aux petites et moyennes entreprises

En tirant parti des projets existants sur le marché l’UM6P s’attellera à identifier les petites et moyennes entreprises (PME) qui souhaitent être soutenues dans leurs initiatives de numérisation, tandis que Microsoft apportera aux PME inscrites à l’UM6P de nouvelles compétences technologiques, tout en les connectant avec les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) au niveau international.

Cette collaboration permettra également d’explorer l’application et la mise en œuvre potentielle de la technologie Airband développée par Microsoft dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’exploitation minière et autres.

“L’Université Mohammed VI Polytechnique, qui met l’accent sur l’éducation, le développement de nouvelles technologies et la poursuite de projets innovants et prometteurs, se réjouit de travailler avec Microsoft en vue de générer un impact positif au sein de nombreuses sphères d’influence au Maroc, et au-delà. L’UM6P s’est engagée à encourager l’innovation et à offrir une éducation de pointe de classe mondiale, et ce partenariat étend notre offre aux jeunes, mais aussi startups et aux petites entreprises”, a déclaré Hicham El Habti, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, cité dans le communiqué.

“Microsoft est ravi de travailler aux côtés de l’Université Mohammed VI Polytechnique sur un programme aussi ambitieux et étendu de formation et de transfert de compétences, et qui est bénéfique non seulement aux étudiants prometteurs en technologie, mais aussi aux startups et aux PME, aussi bien au Maroc que dans d’autres pays d’Afrique. Nous sommes convaincus qu’en augmentant le nombre de jeunes professionnels qualifiés et en donnant aux start-ups et aux PME les moyens d’atteindre une croissance durable, nous contribuerons de manière positive à la croissance de l’économie numérique au Maroc et dans toute l’Afrique”, a ajouté Salima Amira, Directrice Générale, Microsoft Maroc.

Microsoft est également ravi d’annoncer un partenariat avec Atlas Cloud Services, filiale de l’UM6P, afin de permettre à nos clients Marocains de bénéficier de services résidant dans le nuage grâce aux offres Microsoft Hybrid Cloud.

“Atlas Cloud Services a travaillé avec Microsoft pour fournir des solutions cloud résilientes en utilisant ses capacités de colocation et de Datacenter aux côtés de Microsoft Azure Stack HCI (infrastructure hyperconvergée) et de la technologie Azure Arc. Le résultat permet aux clients de répondre aux exigences réglementaires et de résidence des données, d’aborder les charges de travail à faible latence, de renforcer la résilience et de permettre la continuité des activités”, a déclaré Hicham Alaoui, Directeur Général d’Atlas Cloud Services.

“Cette solution est cruciale pour les clients qui exigent que leurs données restent dans le pays. Elle offre la valeur des solutions hybrides hébergées localement, à faible latence, pour être hébergées plus près des utilisateurs finaux tout en étant connectées à l’échelle et aux fonctionnalités de Microsoft Azure. Les clients des services financiers, des gouvernements et des industries hautement réglementées sont prêts à bénéficier des services Atlas Cloud et des offres Microsoft Hybrid Cloud”, a dit Salima Amira, Directrice Générale pour Microsoft Maroc.