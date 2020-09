Mme Bouchareb plaide pour une coopération plus accrue entre les pays membres de “Shelter Afrique”

jeudi, 17 septembre, 2020 à 15:42

Nairobi – La Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Madame Nouzha Bouchareb, a plaidé, jeudi, pour une coopération plus accrue entre les pays membres de “Shelter Afrique” en vue de permettre à cette institution panafricaine de mener à bien ses missions vouées à la mobilisation des ressources financières en faveur de la promotion de l’habitat dans le Continent.

Mme Bouchareb qui a présidé par visioconférence, depuis Rabat, les travaux de la 39ème Assemblée Générale Annuelle (AGA) de Shelter Afrique, tenue à Nairobi, a aussi appelé les pays membres à souscrire davantage dans la capital de Shelter Afrique en vue de favoriser les conditions idoine à cette institution panafricaine de financement de l’habitat, d’offrir une gamme complète de solutions financières aux promoteurs et aux institutions financières en faveur des projets de logements à prix abordables à travers l’Afrique.

La ministre s’est, par ailleurs, félicitée des résultats et performances réalisés par le bureau de la 38ème AGA de “Shelter Afrique” en dépit de la pandémie de la Covid-19 qui a impacté l’ensemble des secteur économiques partout au monde, en particulier celui du logement.

Mme Bouchareb a mis en avant l’expérience du Maroc en matière d’accès au logement, en rappelant que le Royaume a engagé des programmes de logements visant la réduction du prix de revient par la mise en place de mesures structurantes, dont notamment l’instauration d’incitations fiscales, l’ouverture de nouveaux pôles urbains, la création de villes nouvelles, la mobilisation du foncier public, la création de mécanismes de financement, l’accompagnement des institutions bancaires et la forte implication du secteur privé dans la concrétisation des programmes d’habitat.

A l’entame des travaux de ce conclave de haut niveau, le Kenya, en la personne du ministre des transports, des travaux publics et du Logement, James Macharia, a été élu président du bureau de cette 39ème Assemblée, alors que le Cameroun et le Zimbabwe ont été élus respectivement 1er et 2ème vice-président.

Plusieurs points figuraient à l’ordre du jour de cette Assemblée, notamment l’examen et l’adoption du procès verbal de la 38ème AGA tenue à Marrakech, au Maroc, du rapport annuel et des états financiers audités pour la période close le 31 décembre 2019, outre l’élection et la nomination des administrateurs au sein de «Shelter Afrique».

La 40ème AGA de “Shelter Afrique” se tiendra en septembre prochain au Cameroun.

«Shelter Afrique», Société pour l’habitat et le logement en Afrique, a pour mission de mobiliser des ressources financières en faveur de la promotion de l’habitat en Afrique.

Les actionnaires de «Shelter Afrique» comprennent 44 pays membres (dont le Maroc), la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Société Africaine de réassurance.