OCI: atelier à Casablanca sur les techniques de négociation du commerce des services

mercredi, 12 février, 2020 à 14:04

Le Salon international “Rétromobile” est devenu au fil des années la grand-messe des passionnés des voitures anciennes et de collection. La 45ème édition de ce prestigieux salon, qui s’est déroulée du 5 au 9 février au parc des expositions Porte de Versailles dans la capitale française a été l’occasion de mesurer à quel point l’automobile continue d’être une source d’émotion et de passion pour des milliers d’amateurs, de collectionneurs et de professionnels de la voiture ancienne.