PLF-2019 : Les résultats nets des EEP marchands devraient clôturer 2018 en hausse de 17% (rapport)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 17:24

L’audit dans le secteur public constitue une garantie de l’efficacité et de la reddition de comptes et un moyen de redresser les dysfonctionnements, ce qui est à même d’instaurer un climat de confiance favorable à la dynamique économique et politique, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.