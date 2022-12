Principales conclusions de l’avis du Conseil de la Concurrence sur le marché des soins médicaux dispensés par les cliniques privées

vendredi, 9 décembre, 2022 à 20:27

Casablanca – Voici les principales conclusions de l’avis du Conseil de la Concurrence relatif au fonctionnement concurrentiel du marché des soins médicaux dispensés par les cliniques privées et les établissements assimilés au Maroc.

– Les cliniques privées, un acteur majeur dans le marché des soins médicaux ;

– Une répartition géographique inégale et déséquilibrée des cliniques privées au Maroc;

– Opacité du marché des soins médicaux dispensés par les cliniques privées;

– Absence de cadre juridique dédié aux cliniques privées et désuétude des textes législatifs et réglementaires les régissant;

– Les cliniques privées à but non lucratif : une locomotive pour le développement du marché des soins dispensés par les cliniques privées;

– Une modernisation progressive des modes de gestion des cliniques privées : vers un modèle d’hôpital privé;

– Des cliniques privées majoritairement sous capitalisées;

– Le marché des soins dispensés par les cliniques privées devenu de plus en plus ouvert et attractif;

– Persistance de barrières à l’entrée du marché des soins dispensés par les cliniques privées;