QNET remporte 3 prix chacun aux Communicator Awards et Hermes Creative Awards

lundi, 21 juin, 2021 à 19:09

Casablanca – La société QNET a remporté un total de trois prix chacun aux Communicator Awards et Hermes Prix créatifs 2021, en reconnaissance de ses efforts croissants pour transcender les barrières et créer une stratégie de communication numérique efficace de bout en bout pour se connecter avec leur public mondial.

A cette occasion, le PDG du groupe, Malou Caluza, a déclaré que “l’année dernière, avec l’augmentation de la distanciation sociale, l’utilisation d’Internet a augmenté de plus de 70 % dans le monde alors que les gens recherchent de nouvelles façons de travailler, de se connecter et de communiquer”, selon un communiqué de l’entreprise.

“Nos équipes de communication ont doublé leurs campagnes de marketing numérique et leur contenu vidéo pour s’engager avec notre communauté mondiale de clients et de distributeurs. Nous reconnaissons que cela a été une période difficile pour tout le monde partout dans le monde. Notre objectif est d’apporter de l’espoir et de la positivité à travers nos messages à notre communauté et nous sommes très heureux que ces efforts aient été reconnus par les organismes de récompense”, a ajouté M. Caluza, cité dans le communiqué.

Pendant plus de trois décennies, les Communicator Awards ont reconnu le travail significatif axé sur la communication dans une variété d’industries, recevant près de 5.000 candidatures d’entreprises, d’agences, de studios et de boutiques de toutes tailles du monde entier, fait savoir la même source qui note que les Communicator Awards sont ratifiées et jugées par l’Academy of Interactive & Visual Arts (AIVA), qui a décerné à QNET un total de trois prix dans plusieurs catégories.

Il s’agit du Prix d’Excellence (Catégorie Sociale), poursuit Qnet, notant que la campagne de médias sociaux du groupe “Stronger Than Ever/ Plus fort que jamais” faisait partie de la V-Convention Connect de QNET, ou VCC2020, qui sert de rassemblement virtuel aux professionnels du marketing de réseau pour partager des idées, assister à des sessions de formation par des vétérans de l’industrie et explorer les opportunités au sein de l’industrie de la vente directe.

La campagne primée a été lancée sur 18 plateformes et consistait en des teasers pré-évènement, des rapports d’événements en direct, des messages d’engagement du public et plus encore pour garder le public excité et engagé tout au long de l’événement de 3 jours. Elle a enregistré une audience incroyable de plus de 3,2 millions d’utilisateurs, ainsi que plus de 500.000 engagements.

Il s’agit, également, du prix de Distinction (Catégorie Vidéo En Ligne) : “La différence entre la vente directe et le système pyramidal” soit une vidéo produite par QNET qui sert de guide pédagogique pour aider le public à comprendre le secteur de la vente directe et comment déterminer si une entreprise est une société de vente directe légitime ou une arnaque. La vidéo est présentée sur la chaîne YouTube officielle de QNET, qui compte actuellement plus de 115.000 abonnés.

Pour ce qui est du prix de Distinction (Catégorie Sites Web), le deuxième Prix de Distinction de QNET a été décerné pour son blog officiel, connu sous le nom de Qbuzz, qui sert de plateforme pour mettre en évidence les actualités de l’industrie, la couverture d’événements spéciaux et les conseils et histoires des distributeurs QNET.

Alors qu’aux Hermes Creative Awards, QNET a reçu un prix Platine et deux prix Or aux côtés d’autres marques mondialement reconnues telles que Ogilvy, Citi, McKinsey & Company, Microsoft, etc. Les Hermes Creative Awards sont l’un des plus anciens et des plus grands concours créatifs au monde, qui vise à honorer les efforts de l’industrie créative pour donner vie à des idées via des plateformes traditionnelles et numériques.

Le prix, poursuit le communiqué, est administré par l’Association des Professionnels du Marketing et de la Communication (AMCP), l’une des plus grandes organisations de professionnels de la création au monde.

Le communiqué fait en outre savoir que QNET a reçu des prix dans plusieurs catégories, à savoir: Prix Platine (Catégorie Application Mobile) : “Gérez votre entreprise QNET où que vous soyez avec l’application mobile QNET”. Une vidéo d’information sur l’application mobile QNET actualisée, qui met en évidence les fonctionnalités de l’application, qui sert de passerelle portable aux distributeurs internationaux de QNET pour mener et gérer leur activité de vente directe de manière pratique à l’aide de leurs téléphones portables.

Le prix Or (Catégorie Image d’Entreprise): L’initiative d’impact social de QNET, la Fondation RYTHM, vise à élever les communautés mal desservies à travers le monde en plaidant pour l’éducation pour tous, l’égalité des sexes et le développement communautaire durable à travers diverses initiatives et projets de RSE sur le terrain.

La vidéo primée intitulée “QNET redonne aux communautés par le biais de la fondation RYTHM” présente les projets d’impact social en cours de QNET et son engagement à servir et à soutenir ceux qui développent des communautés en collaboration avec la fondation, ajoute le groupe.

Il s’agit, également, du Prix Or (Catégorie Sports) dans lequel Qnet, dans une vidéo intitulée “QNET et le Sport | Une Histoire de Développement de Champions”, présente son soutien et son partenariat actif avec diverses organisations sportives à travers le monde. Elle est actuellement le partenaire officiel de vente directe du Manchester City Football Club et des compétitions interclubs de la CAF sur le continent Africain.

Le groupe prend également en charge le seul pilote indien de sports mécaniques aux capacités différentes, Chethan Korada. De plus, QNET est le principal sponsor pour le Petaling Jaya City Football Club qui est basé dans le bureau de QNET en Malaisie.

Cela porte le nombre de victoires de QNET dans l’espace des communications créatives et numériques à 15 trophées depuis le début de cette année. QNET a remporté des distinctions aux MUSE Creative Awards, aux AVA Digital Awards 2021 et aux Stevie Awards pour ses divers actifs et campagnes de marketing et de communication en 2021.

En 2021, QNET a notamment reçu trois prix aux MUSE Creative Awards 2021: un Platinum MUSE Award pour son magazine Aspire dans la catégorie Publication, un Gold MUSE Award dans la catégorie Lifestyle Video pour la vidéo “Que signifie Bernhard H. Mayer Legacy ?” et un Silver MUSE Award dans la catégorie Sports Video pour la vidéo “QNET and Sports : A History of Building Champions” . QNET était en lice aux côtés de près de 4. 000 candidatures provenant de diverses agences et organisations dans 55 pays, dont Walmart, Dell Technologies, McKinsey Global et plus encore.

Toujours cette année, QNET a également été distingué à deux reprises par les Stevie® Awards et Communitas Awards du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Parmi plus de 400 candidatures de diverses organisations de la région, QNET a été récompensée pour son innovation concernant l’application QNET Mobile et ses initiatives RSE exceptionnelles qui apportent un changement durable aux communautés du monde entier.

Les Communicator Awards sont ractifiées et jugées par l’Academy of Interactive & Visual Arts, un groupe sur invitation uniquement composé de professionnels de premier plan issus d’entreprises renommées des médias, des communications, de la publicité, de la création et du marketing.

Les membres d’AIVA comprennent des dirigeants d’organisations comme Amazon, Big Spaceship, Chelsea Pictures, Conde Nast, Critical Mass, Disney, ESPN, GE Digital, IBM, The Nation of Artists, Nextdoor, Spotify, Time, Inc., le Wall Street Journal/Dow Jones et Wired. Pour en savoir plus sur l’AIVA, veuillez visiter www.aiva.org

Hermes Creative Awards est administré et jugé par l’Association des Professionnels du Marketing et de la Communication (AMCP). L’organisation internationale se compose de plusieurs milliers de professionnels du marketing, de la communication, de la publicité, des relations publiques, de la production médiatique et des freelances. L’AMCP supervise les programmes de récompenses et de reconnaissance, fournit des juges et récompense les réalisations exceptionnelles et les services rendus à la profession.