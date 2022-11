Rabat : Entretiens maroco-espagnols sur le renforcement des échanges commerciaux

lundi, 28 novembre, 2022 à 21:00

Rabat – Les moyens de renforcer les échanges commerciaux et économiques entre le Maroc et l’Espagne ont été au menu d’entretiens, lundi à Rabat, entre le président de la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services (FCMCIS), Lhoucine Alioua, et l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez.